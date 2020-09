CorSport – Crotone-Milan, pagelle: Kessie faro, Brahim gol prezioso

Il Milan conquista tre punti a Crotone: decisive le reti di Kessie nel primo tempo e di Brahim Diaz nella ripresa. Il Corriere dello Sport promuove a pieni voti i due rossoneri.

Il Milan vince e convince anche a Crotone. Secondo il Corriere dello Sport, il migliore della partita è risultato Franck Kessie (voto 7,5). L’ivoriano è stato un vero e proprio faro del centrocampo, mostrando leadership e muscoli in continuazione. Ottima anche la gara di Brahim Diaz, che ha suggellato nella ripresa un primo tempo giocato ad alti livelli (voto 7).

Continuano a fornire prestazioni eccellenti (voto 7) anche Simon Kjaer e Hakan Calhanoglu. Il danese, oltre a costituire un muro invalicabile in difesa, si fa vedere anche in attacco, colpendo una traversa. L’ex Leverkusen guida il Milan come se fosse un predicatore. La squadra lo segue e vince. Non si ferma più neanche Theo Hernandez, che quando parte è incontenibile: “uno spettacolo” secondo il Corriere dello Sport. Male l’ingresso di Castillejo nel secondo tempo (5,5).

