Gazzetta – Milan, diciassette risultati utili: non accadeva da Capello

Il Milan continua la sua striscia di risultati utili. Con la vittoria sul Crotone, i rossoneri hanno conquistato il diciassettesimo risultato utile consecutivo.

Il Milan corre e non si ferma. La vittoria di Crotone ha prolungato ulteriormente la striscia da imbattuti della squadra di Stefano Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ormai diciassette i risultati utili rossoneri in tutte le competizioni (13 vittorie e 4 pareggi). L’ultima che volta che il Milan raggiunse una striscia così lunga fu nel 1996 quando sulla panchina sedeva Fabio Capello, che rimase imbattuto per ventisette partite consecutive.

Un segnale che dimostra la solidità della compagine rossonera, confermata anche nella gara contro il Crotone. È vero che tra le diciassette squadre affrontate sono pochi gli squadroni temibili, però è un dato che evidenzia che il Milan ha un’identità di squadra e di gioco che difficilmente si inceppa. Merito soprattutto di Stefano Pioli.

