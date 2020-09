Hauge, l’agente è a Milano: Maldini può concludere l’affare

Il Milan sembra vicino a prendere Jens-Petter Hauge dal Bodo/Glimt. L’agente è in Italia e l’operazione può concludersi nelle prossime ore di mercato.

Il Milan potrebbe chiudere entro 48 ore l’operazione riguardante l’acquisto di Jens-Petter Hauge. Il talento del Bodo/Glimt ha dato priorità al club rossonero per il suo futuro.

Emefie Aneke Atta, agente del giocatore, è a Milano. Lo rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb.com. Dopo i contatti telefonici degli ultimi giorni, il procuratore è pronto a incontrare la dirigenza milanista assieme al suo partner italiano, Patrik Bastianelli. Sono ore decisive per questa trattativa.

Il Milan può assicurarsi Hauge per circa 5 milioni di euro. Sul gioiello del Bodo/Glimt ci sono anche squadre della Premier League e il Lipsia. La società rossonera sembra intenzionata ad accelerare per sbaragliare la concorrenza. Da capire se il ragazzo, eventualmente, approderà subito a Milanello oppure rimarrà in Norvegia fino a fine 2020.

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, conferma i contatti diretti odierni tra il Milan e l’entourage di Hauge. Aggiungendo che c’è fiducia sull’acquisto del giocatore e che arriverà immediatamente in Italia, senza restare al Bodo/Glimt. La trattativa sarebbe alle battute finali.

AC Milan and Jens-Petter Hauge agents have been in direct contact today. Milan are ‘confident’ to sign the Norvegian winger on a permanent deal from Bodø – he’d join immediatly and he’d not stay at Bodø until January.

Hauge is keen to join Milan.

Talks now at final stages. 🔴⚫️ https://t.co/VHS93K2N2q

