Hauge attende il Milan: “Non voglio perdere tempo qui”

Jens-Petter Hauge spera di lasciare il Bodo/Glimt e di approdare al Milan o comunque in una squadra importante. Ha voglia di affrontare una nuova sfida ora.

Nonostante la smentita di Frederic Massara, il Milan sembra realmente interessato a prendere Jens-Petter Hauge. Il talento norvegese era seguito dagli scout rossoneri già da tempo, ma il match di giovedì scorso contro il Bodo/Glimt ha convinto definitivamente.

Potrebbero bastare circa 5 milioni di euro per assicurarsi il giocatore, seguito anche da squadre della Premier League. Le sue buone prestazioni gli hanno fatto anche guadagnare la convocazione nella Nazionale maggiore della Norvegia.

A proposito del suo futuro, Hauge ha recentemente confermato i contatti con il Milan. Adesso spera che la trattativa si conclusa positivamente. Il giornalista Jonas Bergh-Johnsen di Eurosport Norge ha riportato altre dichiarazioni del ragazzo: “Se rimanessi qui ci saranno delle lunghe settimane, mi sentirei come se stessi perdendo tempo“.

L’esterno offensivo classe 1999 ha voglia di mettersi alla prova in un campionato di livello diverso. La Serie A è destinazione gradita e in particolare il Milan gli piace come possibile futura squadra.