Sportmediaset – Milan, accordo con Nastasic. Hauge, rossoneri in pole

Il Milan potrebbe accelerare per Matija Nastasic, dato che è difficile arrivare a Wesley Fofana. In piedi anche la trattativa per Jens-Petter Hauge del Bodo/Glimt.

Il Milan ha bisogno di prendere un nuovo difensore centrale, non è un segreto. La società sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli.

Stando a quanto riportato da Sportmediaset, il preferito è Wesley Fofana del Saint-Etienne. Tuttavia, il prezzo da 30 milioni di euro è ritenuto eccessivo. Senza i soldi della cessione di Lucas Paquetà, è difficile pensare a un assalto per il talento francese.

Pertanto Paolo Maldini e Frederic Massara possono virare su un altro centrale. L’alternativa a Fofana sembra essere Matija Nastasic, con il quale il Milan ha già un accordo. Lo Schalke 04 è disponibile a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda Jens-Petter Hauge, il club rossonero è in vantaggio sul giovane norvegese. Il Bodo/Glimt chiede 6 milioni, il Milan ne offre 4 più bonus e potrebbe anche pensare di lasciare il ragazzo in Norvegia fino a fine 2020. Anche il Manchester United ha chiesto informazioni sul giocatore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Hauge attende il Milan: “Non voglio perdere tempo qui”