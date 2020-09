Calciomercato Milan, pronto il sostituto di Paquetà: i dettagli

Lucas Paquetà è stato ceduto oggi al Lione. Il Milan però vorrebbe sostituirlo, per questo ha già avviato i contatti con il Marsiglia per Florian Thauvin.

Lucas Paquetà è un nuovo giocatore del Lione. Il brasiliano è stato ceduto al club francese per una cifra vicina ai 21 milioni di euro. L’ex Flamengo non si era inserito nello schema tattico di Stefano Pioli, per questo le strade si sono separate.

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il Milan avrebbe incontrato oggi Cyril Rool, agente di Florian Thauvin. ala e trequartista del Marsiglia. La società transalpina valuta il classe 1993 non più di 15 milioni di euro: un prezzo accessibile per uno dei migliori giocatori della Ligue 1. Thauvin troverebbe spazio soprattutto sulla fascia destra dell’attacco.

Il Milan non sembra intenzionato a spendere troppo per il ruolo, considerato anche l’arrivo del norvegese Hauge. La priorità resta la difesa, così l’operazione Thauvin potrebbe portare tanta qualità, senza dover svenare il portafoglio.

