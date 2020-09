Sky – Milan, accelerata per Tomiyasu: la cifra per chiudere

Takehiro Tomiyasu potrebbe essere il nuovo innesto del Milan in difesa, ma serve trovare l’accordo con il Bologna. Il talento giapponese piace parecchio.

Il Milan sta cedendo Lucas Paquetà al Lione e vuole accelerare per l’acquisto di un difensore centrale. Stefano Pioli ha bisogno di un rinforzo nel reparto difensivo e la società vuole regalarglielo al più presto.

Piaceva moltissimo Wesley Fofana del Saint-Etienne, ma è stato ufficializzato l’accordo con il Leicester City e dunque il talento francese proseguirà la sua carriera in Premier League. L’operazione dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni di euro più 5 di bonus.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan ha deciso di puntare su Takehiro Tomiyasu. Il Bologna chiede 25 milioni, ma l’affare si potrebbe concludere attorno ai 20 milioni. Il giapponese è un giocatore duttile, sa giocare sia da difensore centrale che da terzino destro. Viene da una stagione molto positiva e potrebbe essere pronto per fare un salto in una piazza importante come Milano.

Tomiyasu a novembre compirà 22 anni, rientra perfettamente nel progetto del club rossonero per età e potenziale futuro. Nonostante sia giovane e poco esperto, ha mostrato buona personalità e buone qualità nella difesa del Bologna.

