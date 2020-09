Hauge, prime parole da milanista: “Oggi viaggio e test, sono emozionato”

Prime dichiarazioni da futuro calciatore del Milan per il norvegese Hauge, che oggi dovrebbe legarsi al club rossonero come nuovo innesto.

Jens-Petter Hauge sta per sbarcare ufficialmente al Milan. Anche nel vero senso del termine, visto che in queste ore è in volo dalla Norvegia in direzione Malpensa.

Il diciannovenne esterno d’attacco del Bodo/Glimt sta per cominciare la sua nuova avventura, senza trattenere l’emozione, scontata in casi come questi.

L’emittente TV 2 Sporten ha raccolto le sue prime dichiarazioni da calciatore milanista, anche se deve ancora essere ufficializzato: “Non vedo l’ora di tornare a Milano e parlare con la società. Oggi sarà il giorno di viaggio e test medici, poi si vedrà. Sono molto emozionato, è stato un anno positivo per me ed ora devo fare l’ultimo passo”.

Hauge pronto a calarsi nell’universo Milan, già sfiorato nella gara di giovedì scorso di Europa League. Come da lui stesso preannunciato oggi dovrà affrontare le visite mediche di rito, per poi apporre la firma sul suo nuovo contratto.

