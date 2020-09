Sky – Milan su Tomiyasu, il Bologna fissa il prezzo

Calciomercato Milan, i rossoneri sono sulle tracce di Tomiyasu del Bologna. La società emiliana ha fissato il prezzo del difensore.

Manca una settimana alla fine del Calciomercato estivo. Il Milan non ha ancora preso il difensore: Matija Nastasic è in stand-by e Maldini sta valutando altre opzioni. In cima alla lista dei desideri c’è Wesley Fofana del Saint-Etienne, come ormai vi raccontiamo da qualche giorno. Il problema è la valutazione alta del cartellino: per acquistarlo serve la cessione di Paquetà, ma la prima offerta del Lione non convince i rossoneri.

In queste ultime ore è spuntata fuori un’alternativa molto interessante: si tratta di Tomiyasu, una delle rivelazioni dello scorso campionato del Bologna. Gianluca Di Marzio ha parlato di questa possibilità prima della partita col Parma: Riccardo Bigon, alla domanda posta dal giornalista, ha aperto all’eventuale cessione in caso di offerte allettanti.

Ecco, l’offerta che i Felsinei si aspettano è intorno ai 20-25 milioni di euro. Una cifra molto alta e vicina a quella posta dal Saint-Etienne per Fofana. Che resta il preferito del Milan. Per sbloccare la situazione serve l’addio di Paquetà, vedremo se il Lione farà un rilancio in quest’ultima settimana di Calciomercato. Una cosa è certa: Pioli ha bisogno di un nuovo centrale.

