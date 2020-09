Calciomercato Milan, altra squadra su Laxalt

C’è anche l’Olympiakos sulle tracce di Diego Laxalt. L’esterno uruguaiano piace al club greco che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto

Non si ferma a Lucas Paqueta il calciomercato in uscita del Milan. I rossoneri potrebbero cedere anche Diego Laxalt. L’esterno uruguaiano piace in Russia ma anche in Portogallo e Grecia.

Vi abbiamo raccontato dell’interesse da parte dello Spartak Mosca, ora secondo quanto riportato da TMW, sull’ex Genoa e Torino, ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona e l’Olympiakos, pronto a formulare un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

