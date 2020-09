Calciomercato Milan, Nacho in prestito: il Real lo libera

Il Real Madrid è pronto a lasciare andare Nacho con la formula del prestito. Il difensore classe 1990 è stato accostato anche al Milan ma no solo

E’ il difensore centrale l’obiettivo principale del Milan per gli ultimi giorni di calciomercato. I rossoneri proveranno a mettere le mani su un calciatore che possa dare il cambio a Kjaer e Romagnoli. Duarte e Musacchio non danno garanzie e Gabbia è troppo giovane e ha bisogno di crescere ancora.

L’idea Fofana è svanita del tutto e quella Milenkovic è sempre più complicata. Restano in piedi la pista che porta a Tomiyasu e Nacho del Real Madrid. In merito al calciatore spagnolo arrivano novità: il Real Madrid, proprietario del suo cartellino ha aperto alla cessione in prestito.

Un’opportunità buona per il Milan ma anche per Napoli e Roma, alla ricerca di un difensore. La trattativa con i rossoneri, però, come riporta Calciomercato.it, non è ancora decollata anche perché la dirigenza vuole provare ad acquistare un profilo più giovane come può essere il giapponese del Bologna.

LEGGI ANCHE: STAFFETTA IN ATTACCO