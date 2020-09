Sportmediaset – Milan, Tomiyasu il preferito, Djimsiti alternativa

Il Milan non ferma la ricerca di un difensore. In cima alla lista c’è Takehiro Tomiyasu, ma i rossoneri valutano anche Djimsiti dell’Atalanta.

Takehiro Tomiyasu è il primo obiettivo del Milan per la difesa. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il club rossonero continua a monitorare la situazione legata al giocatore del Bologna. L’ostacolo è la valutazione che ne fa il club felsineo, che non vuole scendere dai 25 milioni richiesti. Il Milan è disposto ad arrivare a 15 milioni più bonus. L’alternativa resta Djimsiti dell’Atalanta, ma i bergamaschi non vorrebbero cederlo.

Restano vive anche le ipotesi Nacho e Nastasic, ma il primo non convince per l’età (30 anni), il secondo per la tenuta fisica, mai stata ottimale. Il Milan ha bisogno di calciatori pronti a dare il massimo per la causa rossonera sin da subito, in attesa dei rientri di Romagnoli, Musacchio e Duarte.

HAUGE A CASA MILAN PER LA FIRMA