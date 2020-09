Chiesa non è sereno: Milan pronto a cogliere l’occasione

Calciomercato Milan, Chiesa non vive un momento sereno e la Juventus è lontana. I rossoneri sono pronti all’agguato.

Come scrive la Gazzetta dello Sport di stamattina, in casa Fiorentina il caso Federico Chiesa è ancora tutto da risolvere. La Juventus ha fatto dei sondaggi, ma la società viola li considera inconcludenti. Intanto però il calciatore non vive una situazione serena.

Il Milan resta sullo sfondo. Se avrà un’occasione, Paolo Maldini proverà a coglierla. L’idea è quella di acquistarlo con un’operazione simile a Sandro Tonali, altrimenti si punterà su altri obiettivi.

