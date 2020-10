Calciomercato Milan, dalla Francia: Bakayoko torna in Italia

Le ultime sul futuro di Tiemoué Bakayoko: il mediano francese del Milan sembra più lontano dal PSG, mentre potrebbe finire in Italia.

Novità importanti sul futuro di Tiemoué Bakayoko. Il mediano del Chelsea deve trovare una soluzione entro il 5 ottobre, altrimenti rischia di restare a Londra come fuori rosa.

Il Milan ci proverà ancora, ma intanto Bakayoko sembra allontanarsi dal PSG. La società francese non intende accelerare per il classe ’94, come rivelato dal giornalista transalpino Loic Tanzi, dell’emittente RMC Sport.

“L’affare Bakayoko non si sblocca – ha scritto Tanzi – Tuchel preferisce puntare su Rudiger e rinforzare la difesa. Il PSG non è più il favorito per Bakayoko, più vicino ad un club italiano“.

Dunque dalla Francia indicano il centrocampista in direzione Serie A. Non è da escludere che oltre al Milan vi sia l’interesse di una rivale italiana (il Napoli?), ma l’opzione rossonera è sempre viva, almeno fino alla chiusura delle ostilità di calciomercato.

