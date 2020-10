Laxalt, due squadre interessate: la posizione del Milan

Il Milan è disponibile a vendere Diego Laxalt, però alle proprie condizioni. L’ex Genoa ha già alcune società a lui interessate e ora servono le offerte giuste.

Il Milan è concentrato sul playoff di Europa League contro il Rio Ave, avversario questa sera in Portogallo. Ma da domani la dirigenza, sperando di avere la qualificazione in mano, accelererà alcune operazioni di calciomercato.

Sono necessari alcuni rinforzi alla squadra di Stefano Pioli e potrebbe arrivare anche un nuovo terzino sinistro, se dovesse essere ceduto Diego Laxalt. L’uruguayano ex Genoa è tra i giocatori considerati cedibili, però al momento non è ancora arrivata la giusta offerta.

Il quotidiano Tuttosport oggi conferma che sulle tracce di Laxalt ci sono Sporting Lisbona e Olympiacos, entrambi interessati a prenderlo con la formula del prestito. Ma il Milan preferisce una cessione a titolo definitivo e valuta il cartellino del laterale mancino sudamericano circa 10 milioni di euro.

Nessuna proposta arrivata in via Aldo Rossi finora si avvicina a quella cifra. Non è escluso che negli ultimi giorni della sessione di mercato la dirigenza rossonera possa rivedere le proprie pretese. Sporting Lisbona e Olympiacos sono in agguato, però anche altre squadre potrebbero farsi avanti.

