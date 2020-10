Milan, battere il Rio Ave vale 15 milioni

Il Milan punta all’accesso alla fase a gironi di Europa League. Un successo che conta tanto, sul piano economico ma anche su quello di immagine

Un successo che vale tanto. Non una cifra altissima – paragonabile agli introiti Champions League – ma con l’accesso alla fase a gironi di Europa League, il Milan incasserà – come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – 15 milioni di euro.

Una cifra comunque importante, soprattutto in questo periodo, in cui si deve fare a meno degli incassi dello stadio.

Battere il Rio Ave ha quindi un’importanza economica ma anche di immagine.

Un Milan che punta a tornare grande tra i grandi non può non giocare per così tanto tempo le competizioni europee. L’Europa League servirà dunque da trampolino di lancio verso l’Europa che conta, migliorando un ranking al momento davvero inguardabile.

LEGGI ANCHE: VIVA LA PISTA PEZZELLA