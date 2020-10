Calciomercato Milan – Un club spagnolo vuole Laxalt: le ultime

Novità di calciomercato dalla Spagna per quanto riguarda Diego Laxalt, finito nel mirino del Betis Siviglia. L’agente può incontrare il Milan già oggi.

Tra i calciatori che possono lasciare Milanello in questi giorni c’è Diego Laxalt, che interessa ad alcune squadre estere. Il Milan è disponibile a trattare la cessione e andrebbe poi a prendere un altro vice di Theo Hernandez.

Nelle ultime ore emerso un interesse da parte del Betis Siviglia, che stando a quanto riportato dal Diario de Sevilla sta valutando l’ex Genoa come rinforzo per la fascia sinistra. Altre opzioni per il ruolo sono Jonathan Silva, Aarón Martín e Juan Miranda.

Il Betis Siviglia è alla ricerca di un affare low cost, quindi al momento propende per prendere Laxalt con la formula del prestito. Il Milan preferisce una cessione a titolo definitivo, non facile da concretizzare però. Oggi l’agente del giocatore dovrebbe incontrare Paolo Maldini e Frederic Massara per fare il punto della situazione.

In questi giorni anche Olympiacos e Sporting Lisbona hanno manifestato interesse nei confronti del laterale mancino sudamericano. Per adesso sono arrivate solamente proposte di prestito. La dirigenza rossonera dovrà valutare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gazzetta – Rio Ave-Milan, pagelle: Saelemaekers 7, Leao flop