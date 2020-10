Calciomercato Milan, Rudiger pista viva: possibile prestito

Uno dei nomi più caldi per la difesa del Milan è Antonio Rudiger. Negli ultimi giorni di mercato l’affare potrebbe concretizzarsi.

Antonio Rudiger potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto per il Milan. Secondo quanto riferiscono Angelo Mangiante e Gianluigi Longari sui rispettivi profili Twitter, il club rossonero starebbe pensando seriamente di acquistare il difensore del Chelsea. Nelle scorse settimane Maldini e Massara hanno avviato i contatti circa dieci giorni fa per comprendere le reali possibilità di acquistare il tedesco.

Il Chelsea lo considera in uscita e si è dimostrato propenso a cedere il giocatore. I rossoneri lo vorrebbero in prestito. Negli ultimi giorni di mercato, se i londinesi non avranno trovato il giusto acquirente, potrebbero accettare di accettare la proposta del Milan.

