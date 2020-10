Milan rientrato in Italia dal Portogallo

Il Milan poco prima delle 13:30 ha fatto ritorno in Italia dopo la trasferta in Portogallo per il playoff di Europa League contro il Rio Ave.

La squadra rossonera avrebbe dovuto rientrare ieri sera, ma la partita si √® protratta fino ai calci di rigore e alle ore 00:45 l’aeroporto di Oporto chiude. Quindi il Milan non ha potuto tornare in patria seguendo il programma originario. Ha dovuto dormire in Portogallo e volare a Milano solamente nella mattinata di oggi.

I ragazzi di Stefano Pioli che hanno giocato contro il Rio Ave dovrebbero svolgere un allenamento defaticante nel pomeriggio a Milanello. Domenica i rossoneri affronteranno lo Spezia a San Siro.

