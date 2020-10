Napoli, due positivi al Covid-19: uno è Zielinski

Il polacco Piotr Zielinski è risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista è l’ennesimo contagiato del nostro calcio.

Altre notizie negative per il calcio italiano in merito ai contagi da Covid-19. La seconda ondata settimanale di tamponi in casa Napoli hanno svelato la presenza di due elementi positivi all’interno della squadra di Rino Gattuso.

Il club azzurro ha comunicato ufficialmente l’esito positivo del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del collaboratore tecnico Giandomenico Costi. Probabilmente si tratta dell’effetto creato dal match Napoli-Genoa, in cui sono scesi in campo diversi calciatori rossoblu risultati successivamente positivi.

