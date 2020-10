Rio Ave-Milan: tutti i calci di rigore del match | VIDEO

Il Milan sul propri profili ufficiali Twitter, Facebook e Instagram ha pubblicato il video dell’infinita serie di calci di rigori contro il Rio Ave. Dopo il 2-2 al termine dei tempi supplementari, sono stati necessari i penalty per decidere il match di playoff dell’Europa League.

L’atto finale della lotteria è stata la parata di Gianluigi Donnarumma sul tiro del difensore Santos. Grande gioia per la squadra di Stefano Pioli, che più volte è stata vicinissima a fallire l’accesso alla fase a gironi.

Who said you could go to bed before watching this ⤵️

Qualcuno pensava di andare a dormire senza rivedersi la serie 🅘🅝🅕🅘🅝🅘🅣🅐 dei calci di rigore? ⤵️#RioAveMilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/TDJABBrFzV

— AC Milan (@acmilan) October 1, 2020