Dalot in volo verso Milano: domani visite e firma

Diogo Dalot è volato verso Milano in questi minuti. Il difensore portoghese è ormai prossimo a diventare un calciatore rossonero.

Ormai sembra tutto apparecchiato per l’ennesimo colpo di mercato del Milan. Il terzino Diogo Dalot è in viaggio verso l’Italia, direzione Milano.

Il calciatore del Manchester United è in volo per sbarcare nella città meneghina. Secondo le ultimissime di Gianluca Di Marzio, Dalot effettuerà le visite mediche tra stasera e domani mattina. Non appena completato l’iter, il difensore potrà firmare il nuovo contratto a Casa Milan.

Dalot arriva in prestito secco dallo United. Un buon rinforzo per il Milan, che sembra pronto a puntare sull’ex stella del Porto per la fascia destra.

LEGGI ANCHE -> LE PAROLE DI SAELEMAEKERS A SPORTMEDIASET