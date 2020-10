Saelemaekers: “Il mister mi chiede di fare gol. Ibra una leggenda”

Le parole di uno dei calciatori più forti ed in forma del Milan di oggi, ovvero il duttile centrocampista Alexis Saelemaekers.

La redazione di Sportmediaset ha trasmesso oggi uno stralcio dell’intervista concessa da Alexis Saelemaekers. Uno dei migliori in campo contro il Rio Ave ha parlato del suo momento in maglia rossonera.

Il belga ha parlato principalmente del suo ruolo e di ciò che gli chiede mister Pioli: “Vengo schierato spesso in avanti. Per un attaccante è fondamentale fare gol. Il mister mi dice anche in allenamento di provarci, di essere più concreto possibile”.

Impossibile non parlare di Zlatan Ibrahimovic nel giorno del suo 39esimo compleanno: “Ibra è importante, una vera leggenda. Dopo la vittoria ai rigori ci ha mandato un messaggio, è un leader. Giocare senza di lui è tutta un’altra cosa”.

