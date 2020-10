Calciomercato Milan, rispunta Kabak per la difesa

Ozan Kabak dello Schalke 04 è uno dei difensori centrali che il Milan valuta per rinforzare la retroguardia. Piaceva già quando giocava nello Stoccarda.

Il Milan ha preso Diogo Dalot in prestito dal Manchester United, ma il calciomercato rossonero non si ferma. La dirigenza vuole consegnare a Stefano Pioli anche un difensore centrale.

Sembra ormai sfumata la pista che portava a Takehiro Tomiyasu, duttile giapponese del Bologna. Il suo prezzo è stato fissato a 25 milioni di euro, considerato troppo alto da Paolo Maldini e Frederic Massara. L’offerta messa sul tavolo si aggirava sui 15 milioni più dei bonus. Adesso la società di via Aldo Rossi guarda ad altri profili.

Mercato Milan, idea Kabak per la difesa

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che al Milan piace ancora Ozan Kabak, che fu già trattato oltre un anno fa quando ancora militava nello Stoccarda. Poi il giovane turco scelse lo Schalke 04 per avere più chance di giocare con continuità. Un affare da 15 milioni di euro, ovvero il valore della clausola di risoluzione prevista nel precedente contratto.

Kabak ha giocato titolare nelle prime due partite ufficiali della Bundesliga 2020/2021, però il club tedesco potrebbe cederlo. Il Milan valuta la possibilità di fare un tentativo, sperando di riuscire a ottenere condizioni favorevoli. La qualificazione in Europa League, con i conseguenti 15 milioni circa di incassi per l’accesso alla fase a gironi, non modifica di troppo il budget a disposizione della dirigenza per il mercato.

Un altro difensore centrale dello Schalke 04 che il Milan ha preso in considerazione è Matija Nastasic. Rispetto a Kabak ha più esperienza, avendo anche 27 anni. In passato ha indossato le maglie di Fiorentina e Manchester City.

