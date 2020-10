Diogo Dalot atteso a Milano nel pomeriggio: le ultime news

Il Milan attende Diogo Dalot in Italia per sottoporlo ai controlli medici e fisici necessari prima della firma del contratto. Tutto dovrebbe filare liscio.

Il Milan ha definito l’arrivo in prestito secco di Diogo Dalot dal Manchester United. Il terzino destro portoghese sarà oggi in Italia.

È atteso a Milano nel pomeriggio. Verrà sottoposto al tampone per il Covid-19 e poi in serata comincerà la prima parte delle visite mediche. Dopo due stagioni non entusiasmanti in Inghilterra, il 21enne ex Porto spera di avere migliore sorte in maglia rossonera.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno accelerato per Dalot nella serata ieri, in modo tale da sbaragliare la concorrenza. Sul giocatore c’era anche la Roma, che pensava di fare un “pacchetto” unico con Chris Smalling.

La formula del prestito secco non è la migliore possibile, però il Milan avrà probabilmente strappato al Manchester United un accordo verbale per ridiscutere nel futuro del giovane portoghese più avanti. Uno scenario simile a quello riguardante Brahim Diaz con il Real Madrid.

