Milan, offerto Rudiger: è il preferito di Massara

Antonio Rudiger è tra i difensori accostati al Milan in questa sessione del calciomercato. Può lasciare il Chelsea e piace molto a Frederic Massara.

Il Milan ha la necessità di prendere un nuovo difensore centrale e la dirigenza sta valutando diversi profili. Entro al fine di questa finestra del calciomercato dovrebbe arrivare un rinforzo nel reparto.

Sembrano sfumati Nikola Milenkovic della Fiorentina e Takehiro Tomiyasu del Bologna, a causa dei prezzi dei cartellini ritenuti troppo alti. La società rossonera cerca qualche buona occasione con la formula del prestito, in modo tale da non appesantire un bilancio che da anni è in pesante passivo.

Calciomercato Milan, idea Rudiger in difesa

Il quotidiano Corriere dello Sport spiega che al Milan sono stati offerti Antonio Rudiger del Chelsea e Nacho Fernandez del Real Madrid. Il tedesco piace molto a Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, che lo conosce bene dai tempi della Roma.

Su Rudiger c’è anche l’interessamento del Tottenham, che può più facilmente coprire l’ingaggio del giocatore. L’ex difensore dello Stoccarda percepisce uno stipendio da oltre 3 milioni, quindi il Milan dovrà fare le proprie valutazioni tenendo conto di questo aspetto importante.

Il Chelsea sembra disponibile a cedere il calciatore con la formula del prestito, ma si è visto già nella trattativa per Tiemoué Bakayoko (ora vicino al Napoli) che trovare un accordo con Marina Granovskaia non è semplice. Maldini e Massara sperano di avere maggiore fortuna in questa eventuale nuova negoziazione con la dirigente dei Blues.

