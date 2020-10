Milan, gli auguri di staff e compagni per i 39 anni di Ibrahimovic

Il Milan ha mandato gli auguri a Ibrahimovic dagli spogliatoi di Milanello, con un video che vede Pioli e compagnia tutti assieme.

Oggi il re Ibrahimovic compie 39 anni. Li porta benissimo Zlatan, che continua ad essere dominante con la maglia del Milan.

Lo svedese purtroppo deve passare il compleanno recluso in casa, in quarantena, per via della recente positività al Covid-19.

Il Milan allora ha deciso di omaggiarlo con un video-messaggio di auguri direttamente dagli spogliatoi di Milanello. Stefano Pioli e compagnia, alla fine dell’allenamento odierno, si sono stretti per augurare buon compleanno a Ibrahimovic.

Lo stesso attaccante ha pubblicato tra le sue stories di Instagram tale messaggio, in attesa di poter celebrare sul campo con i suoi compagni.

LEGGI ANCHE -> CHI E’ DALOT, L’ULTIMO ACQUISTO DEL MILAN