Pezzella, l’agente: “Offerta del Milan rifiutata dalla Fiorentina”

Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, rivela che il Milan ha fatto una proposta reale alla Fiorentina e non è stata accettata dal club toscano.

C’è anche German Pezzella tra i difensori accostati al Milan in queste settimane. Oltre a Nikola Milenkovic, però troppo costoso, anche l’argentino è un centrale della Fiorentina molto apprezzato.

Martin Guastadisegno, agente del giocatore, a Radio Colonia ha confermato che il club rossonero si è fatto avanti concretamente: “Se arriveranno proposte importanti, verranno valutate. Dieci giorni fa il Milan ha presentato un’offerta che German non ha potuto valutare perché la Fiorentina ha deciso di non venderlo. Tuttavia, le piste Valencia e Napoli non sono chiuse. Il calciomercato termina solo lunedì, vediamo che cosa succederà, diverse squadre sono interessate”.

Pezzella ha ancora la possibilità di lasciare Firenze, nonostante la dirigenza viola sia abbastanza restia a cederlo. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Il procuratore spiega che ci sono più club sulle tracce dell’ex difensore del Betis Siviglia, qualcosa può succedere negli ultimi giorni di questa finestra di mercato.

Chissà se il Milan effettuerà un nuovo tentativo. L’argentino è un profilo esperto che potrebbe risultare ideale per migliorare il pacchetto difensivo di Stefano Pioli. Il problema è che difficilmente la Fiorentina aprirà a un trasferimento in prestito del proprio giocatore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, offerto Rudiger: è il preferito di Massara