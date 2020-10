Inter, Sensi espulso contro la Lazio: salterà il derby

Nel match tra Lazio e Inter, Stefano Sensi è stato espulso all’86’. Il centrocampista sarà costretto a saltare il derby di sabato 17 ottobre.

Stefano Sensi non potrà giocare il derby tra Milan e Inter di sabato 17 ottobre. Il centrocampista marchigiano è stato espulso all’86’ nella gara contro la Lazio per una manata sul collo a Patric.

La rosa dell’Inter in questa stagione è molto folta e molto forte e sapranno sopperire adeguatamente all’assenza di un elemento che comunque è molto importante per lo scacchiere di Antonio Conte. All’arrivo all’Inter Sensi aveva dimostrato grandissime qualità, poi l’infortunio ne ha bloccato un po’ la crescita. Al momento il centrocampista non è titolare nella mediana dell’Inter e i nerazzurri non avranno problemi a sostituirlo.

