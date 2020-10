Leao sui social: “Parlare di meno e fare di più”

Rafael Leao ha segnato un’importante doppietta contro lo Spezia, che ha regalato la vittoria al Milan. Il portoghese ha postato un messaggio critico su Twitter.

Rafael Leao è il vero protagonista della gara vinta dal Milan contro lo Spezia. L’attaccante portoghese ha segnato una doppietta importante che ha regalato i tre punti ai rossoneri. Leao, dopo la partita, ha postato un messaggio su Twitter che farà discuetere: “Parlare di meno e fare di più”. L’ex Lille è stato più volte in discussione per l’impegno profuso in campo, a volte un po’ svagato. Oggi la voglia di far bene è stata palese e Leao è stato determinante.

L’attaccante rossonero ha voluto lasciarsi alle spalle un momento difficile, tra positività al Coronavirus e alcune critiche. Due gol che confermano le enormi qualità e possono essere il primo importante passo verso la consacrazione.

MILAN, RECORD CONTRO LO SPEZIA