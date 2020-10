Milan, da Romagnoli a Ibrahimovic: Pioli fa il punto sugli infortunati

Stefano Pioli ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e degli altri giocatori del Milan out al momento. C’è fiducia in vista del derby.

Stefano Pioli nel post-partita di Milan-Spezia ha fatto il punto sui giocatori assenti. La squadra rossonera ha delle defezioni importanti, però dopo la sosta potrebbe ritrovare qualche calciatore.

Queste le parole di Pioli ai microfoni di Sky Sport: «Per Rebic importante la prossima settimana, ha ancora del dolore. Romagnoli potrebbe esserci nel derby, invece a Musacchio può servire un po’ di più. Ibra e Duarte dobbiamo aspettare, perché non dipende da noi».

Probabile rientro del capitano Alessio Romagnoli nel derby Inter-Milan di sabato 17 ottobre. Sugli altri non ci sono ancora delle certezze. Ante Rebic ha una lussazione al gomito sinistro e nei prossimi giorni bisognerà vedere come si evolverà la situazione. Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte erano risultati positivi al Covid-19 e devono guarire, sono necessari due tamponi negativi consecutivi. Anche Andrea Conti è out, però Pioli non lo ha menzionato nell’intervista post Milan-Spezia.

