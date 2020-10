Ajer, ultimo tentativo del Milan: la risposta del Celtic Glasgow

Il Milan nei giorni scorsi ha formulato un’offerta al Celtic Glasgow per Kristoffer Ajer, difensore centrale norvegese. Negativa la risposta ai rossoneri.

Il Milan vuole chiudere questa finestra del calciomercato acquistando un nuovo difensore centrale, non è un mistero. La dirigenza e lo stesso Stefano Pioli hanno pubblicamente confermato la necessità di prendere un innesto nella retroguardia.

I nomi che maggiormente circolano in queste ore sono quelli di Mohamed Simakan dello Strasburgo, Antonio Rudiger del Chelsea e Ozan Kabak dello Schalke 04. Ma era emerso pure quello di Kristoffer Ajer, da mesi accostato al club rossonero.

Il centrale difensivo norvegese interessava, ma è ormai sfumato. Infatti, come riportato da Glasgow Times, il Celtic ha rifiutato l’offerta messa sul tavolo dal Milan. Ajer avrebbe accettato un trasferimento in Italia, però il club scozzese punta ancora su di lui per questa stagione 2020/2021.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno virato su altri difensori e in questo ultimo giorno del calciomercato sperano di riuscire a prendere un rinforzo adeguato alle necessità di Pioli. Sulle tracce di Ajer c’erano anche West Bromwich e Leicester City, però il norvegese non lascerà il Celtic Glasgow.

