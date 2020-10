CorSport – Milan, Kabak prima scelta: possibile formula “alla Tonali”

Il Milan vuole Ozan Kabak. Nelle ultime ore di mercato i rossoneri faranno di tutto per prendere il difensore turco, proponendo allo Schalke una formula già usata per Sandro Tonali.

Il Milan ha individuato in Ozan Kabak la prima scelta per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri vogliono avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dallo Schalke. Per questo stanno cercando di convincere il club tedesco con i bonus, oppure con una formula basata sul prestito oneroso e un diritto di riscatto, un’idea che ha portato Sandro Tonali al Milan.

Kabak ha già dato il suo benestare alla chiusura della trattativa, ma c’è da strappare sì dello Schalke in poco tempo, visto che oggi sarà l’ultimo giorno di mercato. L’alternativa resta sempre Antonio Rudiger: proseguono i contatti per entrambi i giocatori, necessari per rinforzare la difesa.

MILAN, LEAO SUPER DA CENTRAVANTI