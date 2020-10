Sky – Calciomercato Milan, niente difensore centrale. Halilovic addio

Paolo Maldini e Frederic Massara non sono riusciti a prendere centrale difensivo. Il Milan intanto sta per salutare Alen Halilovic, risoluzione del contratto.

Il Milan non prenderà alcun difensore centrale. Ci ha provato in questi ultimi giorni per alcuni profili, l’ultimo Mohamed Simakan dello Strasburgo, ma non è stato trovato un accordo.

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha spiegato che la dirigenza non acquisterà un centrale difensivo. Se ne andrà invece Alen Halilovic, che sta per firmare la risoluzione del contratto a Casa Milan. Il fantasista croato era completamente fuori dai piani di Stefano Pioli, quindi dirà addio alla maglia rossonera.

Un’esperienza anonima quella dell’ex giocatore di Dinamo Zagabria, Barcellona e Amburgo. Preso a titolo gratuito nel 2018 da Massimiliano Mirabelli, non ha convinto nessun allenatore e ora si svincola in attesa di trovare una nuova squadra. Nella scorsa stagione aveva militato in prestito all’Heerenveen.

