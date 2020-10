Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: le cifre ufficiali

Federico Chiesa ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, che lo prende dalla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina. La trattativa si è conclusa nella giornata di ieri e oggi il giocatore ha svolto le visite mediche, prima di firmare il contratto.

Nel comunicato emesso dal club bianconero vengono spiegate formula e cifre dell’operazione: prestito biennale oneroso da 10 milioni di euro (3 per la stagione 2020/2021 e 7 per la 2021/2022) con obbligo di acquisto del cartellino al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La cifra pattuita è di 40 milioni, pagabili in tre esercizi.

L’intesa tra Juventus e Fiorentina prevede anche ulteriori 10 milioni di bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi. Chiesa dovrebbe percepire un ingaggio da circa 5 milioni netti a stagione. Si è concretizzato un trasferimento che già più di un anno fa era molto vicino a realizzarsi.

