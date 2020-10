Ex Milan – Darmian dal Parma all’Inter: è ufficiale

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Darmian dal Parma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un’opzione in più per Antonio Conte, che può utilizzare l’ex di Milan e Manchester United sia come difensore nella retroguardia a tre che come laterale.

Darmian compirà 31 anni a dicembre e il ritorno a Milano rappresenta una grande chance per lui. Dopo la sosta per le nazionali ci sarà il derby e incrocerà quel Milan nel quale è cresciuto e che lo fece esordire in Serie A nel lontano 2007.

Il terzino nato a Legnano non riuscì a imporsi in rossonero, anche perché c’era concorrenza e il club decise di puntare su altri giocatori. Successivamente ha giocato con Padova e Palermo, prima di “esplodere” nel Torino. In maglia granata ha dimostrato il proprio valore e si è guadagnato l’ingaggio da parte del Manchester United, dove ha avuto alti e bassi. Nell’estate 2019 il ritorno in Italia al Parma e ora la chance all’Inter.

