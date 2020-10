Lega Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Covid

Positivo al virus anche il numero uno della Lega calcio Paolo Dal Pino. La notizia è emersa questa mattina dopo il test del tampone.

Altro caso di positività al Coronavirus del mondo del calcio. E’ di oggi la notizia del contagio per Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A.

Il dirigente sportivo ha accusato nei giorni scorsi una leggera febbre associata a tosse. Per questo motivo Dal Pino si era sottoposto già ieri al test del tampone, che ha dato esito positivo.

Niente di grave comunque per il presidente della Lega, che è in isolamento presso la propria abitazione e continuerà a lavorare da remoto, partecipando a riunioni e appuntamenti ufficiali in smart-working.

Anche il presidente FIGC Gabriele Gravina si è posto in isolamento volontario, visto che di recente avrebbe avuto contatti proprio con Dal Pino. Il numero uno del calcio italiano dovrebbe effettuare il test a breve.

