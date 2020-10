Calciomercato Milan, colpo Thauvin: tentativo a parametro zero

Il Milan continua a pensare a come rinforzare la squadra nel futuro prossimo. Maldini e Massara sono al lavoro per portare in rossonero Florian Thauvin.

Il Milan studia il colpo Florian Thauvin. Maldini e Massara, come riporta calciomercato.com, sono al lavoro per portare in Italia l’ala del Marsiglia. In particolare è proprio Massara che stravede per il ventisettenne, considerandolo ideale per il gioco di Stefano Pioli.

Già nelle ultime settimane la dirigenza rossonera ha avviato i contatti con gli agenti del giocatore ed è probabile che nei prossimi mesi diventino più fitti. Il Milan proverà a prenderlo a parametro zero, in virtù della scadenza di contatto fissata al 30 giugno 2021. La sensazione è che Thauvin non voglia rinnovare con il Marsiglia e il Milan potrebbe approfittarne. Il giocatore potrebbe anche arrivare già a gennaio, pagando un indennizzo al club francese e anticipando il suo arrivo in rossonero.

