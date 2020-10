Giallo Bastoni, tampone positivo: Milan a rischio

Alessandro Bastoni è in attesa di un nuovo tampone dopo la positività riscontrato all’ultimo. Se confermato il difensore dell’Inter salterebbe il Milan

Ansia in casa Inter, dove Antonio Conte rischia di perdere una pedina importante in vista del derby in programma sabato 17 alle ore 18.00 a San Siro.

I nerazzurri devono fare i conti con il caso Alessandro Bastoni. Il giovane difensore, diventato un punto fermo della squadra nerazzurro, come racconta La Gazzetta dello Sport, è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato nel ritiro della Nazionale Under 21 ma il test di lunedì era stato negativo.

Un ulteriore test, in programma quest’oggi, chiarirà le condizioni di Bastoni. Un nuovo esito positivo porterebbe l’ex Atalanta a saltare la sfida contro il Milan.

