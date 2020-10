Calciomercato Milan news: il futuro di Mario Gotze è in Eredivisie, infatti ha appena firmato un contratto con il PSV Eindhoven. Ma fu proposto ai rossoneri.

Alla fine Mario Gotze ha deciso di accettare l’offerta del PSV Eindhoven e proseguirà la propria carriera in Olanda. Conclusa l’esperienza nel Borussia Dortmund, era rimasto svincolato e ha valutato diverse opzioni prima di scegliere.

Alcuni rumors di calciomercato lo avevano accostato anche a Milan, Lazio e Roma. Il giornalista Fabrizio Romano ha spiegato su calciomercato.com che soprattutto al club rossonero è stato proposto il centrocampista tedesco. Tuttavia, non è mai stata un’opzione troppo presa in considerazione da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Infatti, ci sono stati dei dialoghi ma la dirigenza del Milan ha praticamente subito detto no. L’entourage di Gotze pretendeva un ingaggio da 5 milioni di euro e un bonus alla firma del contratto. Richieste troppo elevate per un giocatore che non viene da una stagione particolarmente esaltante e non è un caso che solamente in questi giorni sia stato definito il suo futuro.

Il PSV Eindhoven ha deciso di scommettere e investire sul tedesco, che in Olanda dovrà dimostrare di essersi meritato la fiducia del club.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, retroscena Hauge: un club tedesco era interessato