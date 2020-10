8 ottobre 2019 – Un anno fa il Milan esonerava Giampaolo

Il Milan l’8 ottobre 2019 ha esonerato Marco Giampaolo, attuale allenatore del Torino. Gioco e risultati non convinsero la società, che prese Stefano Pioli.

Era l’8 ottobre di un anno fa quando il Milan comunicò ufficialmente di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della squadra. La vittoria ottenuta contro il Genoa a Marassi non bastò per salvare la sua panchina.

La dirigenza rossonera decise di rinnegare la scelta fatta in estate, dopo essersi resa conto che il progetto tecnico non stava andando nella direzione auspicata. Le aspettative erano diverse e nonostante le sole 7 partite ufficiali disputate (3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio) venne deciso di optare per l’esonero.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban non vollero concedere ulteriore tempo a Giampaolo, preferirono optare per una svolta immediata. Al posto dell’attuale tecnico del Torino fu ingaggiato Stefano Pioli, che con il tempo è riuscito a tirare fuori la squadra da una situazione complicata e a portarla fino al quinto posto della classifica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan – Offerta per Soumaré: il retroscena