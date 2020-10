Calciomercato Milan, colpo Mandzukic: la posizione del club

Negli ultimi giorni si è vociferato di un interessamento del Milan per Mario Mandzukic. I rossoneri hanno però deciso di non tornare sul mercato e pescare dagli svincolati.

Il Milan non tornerà acquisterà svincolati. Come riporta tuttomercatoweb.com, le voci circa un interessamento dei rossoneri per Mario Mandzukic vengono immediatamente spente perché non ci sarà un ritorno sul mercato. Il croato non interessa e non rientra nel target di giocatori che possono rientrare nel progetto rossonero.

La squadra rossonera resterà quindi la stessa fino a gennaio, quando la dirigenza metterà in atto le valutazioni di questi mesi circa le necessità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’attacco ha a disposizione Zlatan Ibrahimovic come primissima scelta e le alternative non mancano: Leao ha dimostrato di saper incidere anche da centravanti, così come Ante Rebic. Lorenzo Colombo è ancora molto giovane, ma ha le qualità giuste per poter far bene nel ruolo.

