Calciomercato Milan, una cessione per finanziare Milenkovic

Il Milan proverà a prendere Nikola Milenkovic a gennaio. I rossoneri devono però prima cedere Leo Duarte, possibile anche l’addio di Rade Krunic.

Il Milan pensa già al mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, i rossoneri starebbero pianificando l’assalto a Nikola Milenkovic per il mercato di gennaio. La difesa necessita ancora un rinforzo, che non è stato colmato nella sessione estiva. Il serbo continua a piacere e fa impazzire il tecnico Stefano Pioli, ritenendolo importante per le proprie idee di gioco. L’arrivo di Milenkovic è però vincolato alla cessione di Leo Duarte. Il brasiliano, ora fermo causa positività al Coronavirus, non ha mai pienamente convinto, complici anche i numerosi infortuni.

A gennaio Duarte potrebbe essere ceduto, anche in prestito, lasciando spazio a Milenkovic, per dare ulteriore qualità alla difesa, che attende impaziente almeno il rientro di Romagnoli, previsto già per il derby del 17 ottobre contro l’Inter.

ZAMBROTTA: “DERBY TEST PER LA DIFESA DEL MILAN”

Calciomercato Milan, possibile addio di Krunic

Il Milan vuole trovarsi pronto per rinforzare la squadra a gennaio e sta già pensando al mercato. I rossoneri proveranno a rinforzare la difesa con un nuovo innesto. Nel frattempo, sul fronte cessioni, si pensa all’addio di Rade Krunic. Il bosniaco è considerato sacrificabile per monetizzare e magari trovare un nuovo centrocampista più idoneo agli schemi di Pioli. Il mercato di gennaio potrebbe portare nuovi nomi anche per la mediana, con Soumaré del Lille in testa tra le preferenze della dirigenza.

RINNOVO DONNARUMMA POSSIBILE A BREVE