Infortunio Caldara – I tempi di recupero

Mattia Caldara si operato al legamento del ginocchio. Ora dovrà osservare un periodo di riposo prima della fase di riabilitazione. Ecco quanto torna in campo

Mattia Caldara – come riporta TMW – si è sottoposto all’intervento chirurgico al legamento del ginocchio: l’operazione è perfettamente riuscita. Ora il centrale in forza all’Atalanta sarà chiamato ad osservare un periodo di riposo per poi iniziare con la riabilitazione.

I tempi di recupero si aggirano sui tre mesi e il rientro in campo è dunque previsto verso gennaio. Alla situazione, come raccontato, è molto attento il Milan.

Caldara, per cui fa il tifo anche la dirigenza rossonera, sarà chiamato a vincere una nuova sfida, tornare in campo e riprendersi l’Atalanta.

Ricordiamo che il difensore ex Juventus è sbarcato a Bergamo lo scorso gennaio in prestito, di 18 mesi, con diritto di riscatto.

