André Silva: “Milan? Le cose non andavano bene”

Andrè Silva ha parlato del suo trascorso al Milan, dichiarandosi oggi un giocatore migliorato. Un’esperienza mentalmente difficile da gestire per il portoghese ora all’Eintracht.

André Silva è stata una delle tante delusioni in casa Milan degli ultimi anni. L’attaccante, arrivato dal Porto nel 2017 per 38 milioni di euro, doveva essere un giocatore in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra. Si è rivelato un autentico flop, segnando solo dieci reti in quarantuno presenze. Dopo il prestito al Siviglia, il giocatore è stato ceduto ancora in prestito all‘Eintracht, diventando un giocatore del club tedesco a titolo definitivo nella sessione di mercato appena conclusa.

Il portoghese è tornato a parlare della sua esperienza rossonera, intervistato dal sito ufficiale della Bundesliga: “Al Milan le cose non andavano bene. Ho vissuto un anno difficile e mentalmente complicato. Avevo voglia di qualcosa di nuovo e l’Eintracht è stata la scelta giusta. Oggi sono un giocatore diverso e migliorato, rispetto a quello del Milan. Mi sono ritrovato e a 24 anni sto bene con me stesso”.

