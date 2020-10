Calciomercato Milan, Parma-Conti: il retroscena

Il Parma nelle ultime di ore di calciomercato ha provato a convincere il Milan a cedere Andrea Conti. I gialloblu erano alla ricerca dell’erede di Darmian

Calciomercato.com conferma l’interesse da parte del Parma per Andrea Conte. Nelle ultime ore di mercato – come vi abbiamo raccontato – il club gialloblu aveva bussato alle porte del Milan per chiedere informazioni sul terzino ex Atalanta.

I rossoneri hanno rimandato al mittente l’offerta, decidendo di puntare sul calciatore. Il portale sostiene inoltre che sarebbe arrivato il rifiuto anche da parte di Conti, intenzionato a giocarsi le sue carte con il Milan.

Il club rossonero alla fine ha ceduto solamente Diego Laxalt, passato al Celtic con la formula del prestito. Saranno 4 dunque i terzini – più Kalulu – a disposizione di Stefano Pioli.

Theo Hernandez ovviamente non si discute. Conti si giocherà sulla destra il posto con Dalot e Calabria. Saranno quest’ultimi due a far rifiatare il franco-spagnolo in caso di necessità, più adattabili sulla sinistra rispetto all’ex Atalanta.

