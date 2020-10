Calciomercato Milan, riscatto Diaz e Dalot: il piano di Maldini

Il Milan progetta già il mercato futuro. Diogo Dalot e Brahim Diaz sono appena arrivati in rossonero, ma la dirigenza valuta già il riscatto.

Il Milan è sempre proiettato al futuro. Il club rossonero sta già pensando ai riscatti di Brahim Diaz e Diogo Dalot, appena arrivati a Milanello. Come riporta Tuttosport, Maldini ha ottenuto, grazie agli intermediari delle due trattative Crnjar e Giuffrida, la possibilità di trattare il riscatto già durante la stagione. Non sarà facile perché l’intenzione di Real Madrid e Manchester United è quella di riportare i giovani talenti a casa a fine stagione, ma la dirigenza ci proverà.

Saranno decisivi i prossimi mesi sia per il Milan che per l’avvenire di Diaz e Dalot, che dovranno fare il massimo per conquistarsi la fiducia dell’ambiente rossonero. Lo spagnolo è già partito con il piede giusto, ora tocca al portoghese far vedere di essere da Milan.

