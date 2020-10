CorSera – Milan, anche Matteo Gabbia positivo al Covid-19

Le ultime news circolate danno Matteo Gabbia tra i giocatori positivi dell’Italia Under 21. Dopo Alessandro Bastoni, anche il centrale del Milan e Plizzari.

Anche Matteo Gabbia sembra essersi aggiunto a Leo Duarte e Zlatan Ibrahimovic nella lista dei giocatori del Milan positivi al Covid-19. Il difensore centrale rossonero, impegnato con l’Italia Under 21, sarebbe risultato contagiato dopo essere stato sottoposto al tampone.

Come riferito dal Corriere della Sera, nella giovane nazionale azzurra l’altro caso di positività al coronavirus delle ultime ore riguarda Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000 è di proprietà proprio del Milan, che lo ha prestato alla Reggina nell’ultima finestra del calciomercato.

Anche un membro dello staff dell’Italia Under 21 è positivo al Covid-19. Ieri era emersa pure la positività di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Il CorSera scrive che un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato, mentre gli altri due positivi, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo tampone per una ulteriore verifica.

La positività di Gabbia non rappresenterebbe una buona notizia per Stefano Pioli, che in difesa ha i giocatori praticamente contati. Alessio Romagnoli ci sarà nel derby, però non potrà essere al 100% della condizione. Leo Duarte è in isolamento in attesa di avere due tamponi negativi e Mateo Musacchio è out per recuperare da un infortunio.

