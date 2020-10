Sky – L’Under 21 rientra in Italia: Tonali e Gabbia su due voli diversi

Problemi sul rientro e sul possibile stato di quarantena per l’Italia Under-21 dall’Islanda. I rossoneri a breve saranno a casa.

Caos e problemi per l’Italia Under 21 durante la trasferta in Islanda. Il match di qualificazione europea è stato annullato per via dell’emergenza sanitaria.

I casi di positività nel gruppo azzurro, tra cui quello del milanista Matteo Gabbia, hanno costretto la Uefa a rinviare la partita di oggi a data da destinarsi.

L’Italia potrà rientrare in patria a breve, nonostante inizialmente l’Islanda avesse imposto la quarantena obbligatoria all’interno del proprio paese, per evitare ulteriori contagi a Reykjavik.

Invece come riportato da Sky Sport gli azzurrini torneranno nel nostro paese nelle prossime ore. Sono stati predisposti però due voli separati: uno per i calciatori positivi e l’altro per i negativi. Gabbia e Tonali, i due rossoneri presenti, viaggeranno dunque su aerei diversi.

L’importante per il Milan è che potranno entrambi tornare a casa il prima possibile.

LEGGI ANCHE -> CALHANOGLU, TENTAZIONE DA PARTE DEL NAPOLI