Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: le ultime

Milan vuole continuare a puntare su Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ha convinto tutti e a breve ci sarà un incontro per il rinnovo

Franck Kessie è certamente una delle note liete del Milan post lock-down. Il centrocampista ivoriano ha conquistato tutti con prove super, rendendolo un calciatore indispensabile per lo scacchiere di Stefano Pioli.

Anche i tifosi hanno iniziato ad apprezzare le prestazioni dell’ex Atalanta. Il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, ha sicuramente giovato.

Le voci di una sua possibile cessione ora sono davvero lontane, anzi il Milan spera di riuscire a blindarlo presto. Kessie ha un contratto in scadenza nel 2022 e urge il prolungamento nell’immediato. I rossoneri vogliono continuare a puntare sul giocatore e come riporta calciomercato.com è in programma in agenda un incontro con il suo agente per il rinnovo.

La priorità ovviamente sarà data a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che vedranno scadere i rispettivi accordi con il Milan il prossimo 30 giugno.

